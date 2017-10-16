Автомобильный портал Motorpage
16 окт 2017

Aston Martin DB11 сорвало крышу

Aston Martin DB11 сорвало крышу
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin рассекретила открытую версию своего флагманского купе DB11. Кабриолет получил традиционную приставку Volante в названии. Под капотом у роскошной открытой машины 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 510 л.с. Этот силовой агрегат британцам поставляет Mercedes-AMG.

Кабриолет получился на 115 килограммов тяжелее купе — это связано с механизмом складного верха и дополнительным усилением кузова, чтобы повысить его жесткость. Масса Aston Martin DB11 Volante составляет 1870 килограммов, это на 26 килограммов меньше, чем весил его предшественник, DB9 Volante.

Механизм мягкого складного верха позволяет оперировать с крышей на скорости до 50 км/ч. Крыша складывается за 14 секунд, а поднимается за 16 секунд. В компании говорят, что механизм прошел испытания в 100 тысяч циклов в климатической камере, что позволяет сымитировать его работу в течение десяти реальных лет эксплуатации.

Дилеры компании уже начали принимать заказы, первые клиенты получат свои DB11 Volante в феврале следующего года.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Aston Martin

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin DB11 Volante

Aston Martin DB11 сорвало крышу

16 октября 2017
Aston Martin Valkyrie

Aston Martin переманил специалистов Ferrari

09 октября 2017
Aston Martin RapidE

Aston Martin перейдет на гибриды и электромоторы

11 сентября 2017
Zagato

Zagato превратила Aston Martin в универсал

16 августа 2017
Aston Martin DBX

Кроссовер Aston Martin получит двигатели Mercedes-AMG

11 августа 2017
Aston Martin DB11

Aston Martin DB11 получил двигатель Mercedes-AMG

28 июня 2017

 Новости Aston Martin DB11

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi SQ5 - audi sq5 3.0 tfsi 2018 сила – в спокойствии Тест драйв
16 октября 2017

Audi SQ5
"Сила – в спокойствии"
Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer 2016 взлетная сила
Тест драйв
15 октября 2017

Citroen SpaceTourer
"Взлетная сила"
Renault Koleos - renault koleos 2017 ребус
Тест драйв
13 октября 2017

Renault Koleos
"Ребус"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"

Написано новостей:

1 9 9 1 5