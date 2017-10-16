Компания Aston Martin рассекретила открытую версию своего флагманского купе DB11. Кабриолет получил традиционную приставку Volante в названии. Под капотом у роскошной открытой машины 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 510 л.с. Этот силовой агрегат британцам поставляет Mercedes-AMG.

Кабриолет получился на 115 килограммов тяжелее купе — это связано с механизмом складного верха и дополнительным усилением кузова, чтобы повысить его жесткость. Масса Aston Martin DB11 Volante составляет 1870 килограммов, это на 26 килограммов меньше, чем весил его предшественник, DB9 Volante.

Механизм мягкого складного верха позволяет оперировать с крышей на скорости до 50 км/ч. Крыша складывается за 14 секунд, а поднимается за 16 секунд. В компании говорят, что механизм прошел испытания в 100 тысяч циклов в климатической камере, что позволяет сымитировать его работу в течение десяти реальных лет эксплуатации.

Дилеры компании уже начали принимать заказы, первые клиенты получат свои DB11 Volante в феврале следующего года.