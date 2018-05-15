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15 май 2018

Aston Martin DB11 получил новую топовую версию

Aston Martin DB11 получил новую топовую версию
Автор фото: фирма-производитель

Флагманское купе Aston Martin DB11 в начале предлагалось с двигателем V12 собственной разработки компании. За два года британцы продали 4200 таких машин, что является отличным показателем.

Но затем производство таких машин было свернуто, а сегодня DB11 доступен только с двигателем 510-сильным двигателем производства Mercedes-AMG. Впрочем, версия с V12 вернулась в спецверсии от отделения Aston Martin Racing, которое доводит свои версии на гоночных треках.

Мощность 5,2-литрового двигателя с двойным турбонаддувом здесь увеличили с 608 до 639 л.с. Были изменены настройки автоматической коробки передач, а также AMR установила на купе собственную выхлопную систему, позволяющую двигателю свободнее «выдыхать». Ну и заодно у нее более красивый басовитый звук. Также инженеры изменили настройки подвески с тем, чтобы сделать рулевое управление более острым.

У Aston Martin DB11 AMR время разгона до «сотни» сократилось на две десятых секунды: 3,7 секунды против 3,9 секунды у DB11 V12. Максимальная скорость выросла с 322 до 334 км/ч.

Внешне спецверсию легко отличить по черной радиаторной решетке, фарам с черной подложкой и тонированным задним фонарям. Салон отделан кожей и замшей.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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