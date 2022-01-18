Aston Martin анонсировал самый мощный кроссовер

Компания Aston Martin показала тизер «самого мощного в мире люксового кроссовера». Речь идет о «заряженном» DBX, которому прочат двигатель V12 от купе DB11. Мощность автомобиля может превысить семьсот лошадиных сил.

Информация о силовой установке не подтверждена официально. Есть предположение что машину могут оснастить лишь доработанным мотором V8. Косвенно это подтверждается тем фактом, что в компании уже заявили последнюю двенадцатицилиндровую модель в своей истории - это не DBX, а новый Vantage.

Премьера же кроссовера состоится уже через несколько недель - первого февраля. В любом случае английскому кроссоверу придется конкурировать с такими соперниками как Lamborghini Urus и Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid.