Aston Martin будет производить алкоголь

Компания Aston Martin анонсировала ещё один необычный проект. После прихода в отрасль интерьерного дизайна марка собирается заняться производством крепкого алкоголя

Вместе с винокурней Bowmore, расположенной на острове Айлей на западе Шотландии, Aston Martin разработает эксклюзивную серию односолодовых виски. Дизайн бутылок и «визуальный опыт» поручено придумать команде стилистов под руководством главного креативного директора Aston Martin Марека Рейхмана.

Для студии Aston Martin Design это уже не первый опыт создания отвлеченных от автомобилей вещей. Прежде собранная Рейманом группа дизайнеров отметилась оформлением внутренних помещений брендированного «Астоном» жилого комплекса, приняла участие в разработке первого в истории бренда мотоцикла и запуске услуги Aston Martin Automotive Galleries and Lairs, предлагающей клиентам проектирование гаражей и уникальных выставочных площадок под ключ.