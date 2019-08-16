Aston Martin будет строить собственные гаражи

В Aston Martin сообщили о новом направлении деятельности: совместно с отделением персонализации Q by Aston Martin компания готова разработать оформление гаража для автомобилей бренда

Новая услуга преподносится, как создание «идеального места для демонстрации автомобилей как произведений искусства». Причем речь идет не только об оформлении гаражных помещений в домах миллионеров, но и о проектировке недвижимости с нуля с учетом строительства выставочной зоны для машин. Дизайн интерьера будет выполнен на заказ исходя их требований и предпочтений клиента.

В качестве примера производитель уже показал несколько вариантов оформления таких гаражей для моделей DB5 и Valhalla. Дизайн помещений напоминает декорации к научно-фантастическим фильмам, например, прозрачный круглый «аквариум», в центр которого помещен автомобиль или выставочный зал, расположенный под бассейном с прозрачным дном.