Автомобильный портал Motorpage
16 авг 2019

Aston Martin будет строить собственные гаражи

Aston Martin будет строить собственные гаражи
Автор фото: фирма-производитель

В Aston Martin сообщили о новом направлении деятельности: совместно с отделением персонализации Q by Aston Martin компания готова разработать оформление гаража для автомобилей бренда

Новая услуга преподносится, как создание «идеального места для демонстрации автомобилей как произведений искусства». Причем речь идет не только об оформлении гаражных помещений в домах миллионеров, но и о проектировке недвижимости с нуля с учетом строительства выставочной зоны для машин. Дизайн интерьера будет выполнен на заказ исходя их требований и предпочтений клиента.

В качестве примера производитель уже показал несколько вариантов оформления таких гаражей для моделей DB5 и Valhalla. Дизайн помещений напоминает декорации к научно-фантастическим фильмам, например, прозрачный круглый «аквариум», в центр которого помещен автомобиль или выставочный зал, расположенный под бассейном с прозрачным дном.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Названа дата начала производства первого кроссовера Aston Martin

25 июля 2019
Aston Martin DBX

Кроссовер Aston Martin будет круче всех

12 июля 2019
Aston Martin Valkyrie AMR Pro 2020

Aston Martin не ожидали шквального спроса на гиперкар Valkyrie

08 июля 2019
Aston Martin Rapide E 2020

Aston Martin откажется от лифтбека ради кроссоверов

02 июля 2019
Aston Martin Vanquish Vision Concept 2019

Aston Martin Vanquish получит механическую коробку передач

02 июля 2019
Aston Martin Valhalla

Гиперкар Aston Martin попытается установить рекорд «Нюрбургринга»

24 июня 2019

 Новости Aston Martin

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"
Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class - сравнительный тест птица-тройка по-немецки: драйверский bmw 3 series, комфортабельный mercedes-benz c-class или рассудительный audi a4?
Сравнительный тест
14 августа 2019

Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class
"Птица-тройка по-немецки: драйверский BMW 3 Series, комфортабельный Mercedes-Benz C-Class или рассудительный Audi A4?"
Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester - subaru. меж гейзерами и вулканами
Автопутешествия
13 августа 2019

Subaru XV, Subaru Outback, Subaru Forester
"Меж гейзерами и вулканами"
Geely Atlas - geely atlas 2019 тяжелый металл
Тест драйв
12 августа 2019

Geely Atlas
"Тяжелый металл"

Написано новостей:

2 4 0 1 5