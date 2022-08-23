Aston Martin Джеймса Бонда продали за умопомрачительную сумму

На аукционе Broad Arrow Auctions, который состоялся Монтерее, штат Калифорния, пустили с молотка культовый Aston Martin DB5 из личной коллекции Шона Коннери.

Нет, мы согласимся, Aston Martin DB5 является уникальной машиной уже сам по себе. Исторический спорткар, к тому же, оброс большой фанбазой поклонников фильмов о Джеймсе Бонде, так что это тоже влияет на стоимость машины. Пожалуй, «вишенкой на торте» здесь является тот факт, что машина ранее принадлежала самому Шону Коннери.

Оставим нюансы и скажем, что устроители аукциона планировали выручить за этот Aston Martin DB5 около 1.8 миллионов долларов, но торги превзошли все ожидания – 2.4 миллиона.