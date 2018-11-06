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6 ноя 2018

Aston Martin готовит убийцу королей

Aston Martin готовит убийцу королей

Трепещите Bugatti и McLaren - Aston Martin скоро покажет свой гиперкар, которому суждено стать самым быстрым, самым мощным, в общем, самым крутым на свете. Имя ему Valkyrie

Разумеется, пока что известны только рендеры будущей модели, но они были выложены на официальных ресурсах марки, так что можно говорить уже об определенной законченности. К слову первые ласточки появились еще в октябре, благодаря одному очень богатому японцу.

Миллиардер Юсаку Маэдзава выложил фото из дизайн-центра Aston Martin, где на  экране и была запечатлена "Валькирия". Казалось бы, что делает какой-то левый японец, пусть и бизнесмен, в дизайн-студии  Aston Martin. Дело в том, что автомобиль рисуют лично для него и так делают для каждого клиента, который купил  одну из 150 "Валькирий". Да, все автомобили уже распроданы.

Реальный автомобиль предполагают "выкатить" к концу этого года, максимум к началу следующего. Что нас ожидает - «атмосферник» 6.5 V12, разработанный Cosworth и выдающий 1146 лошадиных сил. Это будет рекорд по мощности. В паре с ним должен трудиться семиступенчатый «робот»  Ricardo. Важно заметить, что практически весь автомобиль - и его шасси и кузов будут выполнены из углепластика. Вкупе со специальными диффузорами на днище автомобиля, его прижимная сила составит 1814 килограммов. Такого еще не делал никто, это факт.

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