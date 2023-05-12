Aston Martin готовится выпустить восемь новинок

Похоже, что компания собирается сделать огромный рывок, так как все восемь моделей будут выпущены в ближайшие два года

Среди этих новинок окажутся несколько моделей на базе уже существующих легендарных спорткаров Aston Martin, таких как DB11 или Vantage. Каждый из этих восьми автомобилей будет уникален и иметь свой неповторимый дизайн. Все спорткары оснастят самыми передовыми технологиями и мощными силовыми установками.

К слову, в 2025 году компания выпустит и свой первый электрокар. Отметим, что некоторые европейские эксперты относятся к анонсам скептически и выражают опасения по поводу финансового состояния компании после больших убытков за последние два года.