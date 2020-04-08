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8 апр 2020

Aston Martin хочет быть Ferrari

Aston Martin хочет быть Ferrari
Автор фото: фирма-производитель

Новый инвестор и председатель правления Aston Martin Лоуренс Стролл использует бизнес-модель Ferrari применительно к британской фирме, что позволит ей стать более прибыльной

Об этом в интервью изданию Autocar рассказал исполнительный директор «Астона» Энди Палмер, назвав компанию «британской Ferrari». А в чем смысл? Создавать меньше машин чем нужно рынку. «Лоуренс долгое время был канадским импортером Ferrari, так что ему хорошо знакома бизнес-модель итальянской компании, — говорит Палмер — В будущем мы сократим объемы производства, но прибыль в расчете на каждый автомобиль вырастет. В прошлом году мы выпустили 5800 спорткаров. В 2020-м сделаем меньше». По словам Палмера, сейчас лучшее время для того, чтобы попытаться стать «британской Ferrari» — то есть использовать схему, когда машина выпускается по индивидуальной спецификации заказчика, а лист ожидания растянут на год–два.

Осень прошлого года вице-президент Ferrari Энрико Галлиер заявил, что в Маранелло сократят жизненный цикл своих машин и расширят гамму моделей, однако тиражи каждого суперкара будут невелики. Таким образом в итальянской компании намерены сохранить остаточную стоимость своих автомобилей на вторичном рынке, повысить их ценность и эксклюзивность. Судя по всему, так же собираются поступить новые владельцы Aston Martin.

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