Aston Martin может умереть

Недавнего финансирования Aston Martin консорциумом во главе с миллиардером Лоуренсом Строллом может оказаться недостаточно из-за распространения коронавируса

Канадский бизнесмен и совладелец команды Формулы-1 Лоуренс Стролл инвестировал в Aston Martin 658 миллионов долларов — полученные средства британцы собирались направить на повышение ликвидности и развитие бизнеса. Однако, как утверждает издание Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники, Aston Martin может не хватить недавних инвестиций из-за значительно возросшей и не поддающейся количественной оценке неопределённости, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. По словам британцев, проблемы, возникшие в результате продолжающегося кризиса, пока не позволяют определить худший сценарий, однако акции компании упали ещё на 9,3 процента.

С начала года стоимость акций Aston Martin снизилась на 60 процентов и теперь она на 89 процентов ниже, чем была, когда компания впервые стала публичной в 2018 году. Недавнего финансирования должно было оказаться достаточно, чтобы справиться с текущими проблемами, но вызванный коронавирусом глобальный кризис положил конец этой надежде: британцам снова не хватает оборотного капитала. Из-за пандемии придётся перенести и запланированное на лето начало поставок кроссовера Aston Martin DBX, на который компания возлагала большие планы.