Британская компания Aston Martin анонсировала планы по созданию нового электромобиля, представить который компания обещает в ближайшем будущем

В основу электрокара ляжет серийный 4-дверный седан Rapide, место бензинового мотора в котором отведется двум электрическим двигателем, выдающим в совокупности 800 лошадей.

Президент концерна Aston Martin Энди Палмер заявил, что новинка увидит свет уже в будущем году, и будет иметь исключительно электрический привод, в то время, как выпускаемая ныне версия с 12-цилиндровым атмосферным бензиновым двигателем больше производиться не будет.

Подробности пока не известны, но по информации портала Motoring, сегодня компании LG и Samsung объединили усилия для создания достаточно мощных аккумуляторов, на которых новый электрический Rapide сможет проехать около 320 километров без подзарядки. Тираж английская компания планирует скромный, всего 400 электрокаров, сто из которых отправится на рынок поднебесной по цене в районе 272 тысяч евро.