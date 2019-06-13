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13 июн 2019

Aston Martin начал выпуск первого кроссовера марки

Aston Martin начал выпуск первого кроссовера марки
Автор фото: фирма-производитель
Aston Martin объявил о начале производства прототипов первого в истории марки кроссовера, который получил название DBX. Также компания показала замаскированный автомобиль, оснащённый серийной оптикой.
 
Сборка автомобилей началась на новом заводе Aston Martin на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане. Позже в этом месте станут производить электрический лифтбек Rapide E и электромобили суббренда Lagonda.
 
По слухам, DBX дебютирует с четырёхлитровым V8 от Mercedes-AMG с двумя турбинами, который устанавливается на купе Aston Martin DB11 и Vantage. Позже появятся модификации с двигателем V12 и гибридной силовой установкой.Премьера Aston Martin DBX состоится до конца 2019 года. Серийное производство кроссоверов стартует в начале следующего года.
 

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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