Сегмент кроссоверов становится все более привлекательным для производителей люксовых автомобилей. Британский Aston Martin пока запаздывает, ведь конкуренты из Bentley, Rolls-Royce и Maserati уже имеют в своей гамме такие модели.

До сих пор не было даже известно решится ли британская компания на производство такой модели. Но руководство подтвердило, что кроссовер пойдет в серию в конце следующего года. Собирать его будут на заводе в Южном Уэльсе.

Сам завод только строят: сейчас на территории, которая ранее принадлежала министерству обороны Великобритании, ведутся строительные работы. С появлением в гамме такой модели Aston Martin рассчитывает серьезно увеличить свои продажи.

Кроссовер не получит гибридную или полностью электрическую силовую установку. В Aston Martin говорят, что он будет оснащаться двигателем V12 собственной разработки и V8 с двойным турбонаддувом, который компании поставляет Mercedes-AMG.

Тем не менее, в Aston Martin не исключают появления полностью электрического варианта кроссовера, но если он и появится, то под брендом Lagonda. Именно под ним Aston Martin намерен выпускать не только роскошные модели, но и электромобили.

О том, как будет выглядеть кроссовер Aston Martin дает представление концепт DBX, который британцы показывали еще в 2015 году. Впрочем, вероятнее всего, в компании откажутся от кузова купе в пользу более практичного варианта с пятью дверями.