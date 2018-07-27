Автомобильный портал Motorpage
27 июл 2018

Aston Martin назвал дату премьеры своего кроссовера

Aston Martin назвал дату премьеры своего кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Сегмент кроссоверов становится все более привлекательным для производителей люксовых автомобилей. Британский Aston Martin пока запаздывает, ведь конкуренты из Bentley, Rolls-Royce и Maserati уже имеют в своей гамме такие модели.

До сих пор не было даже известно решится ли британская компания на производство такой модели. Но руководство подтвердило, что кроссовер пойдет в серию в конце следующего года.  Собирать его будут на заводе в Южном Уэльсе.

Сам завод только строят: сейчас на территории, которая ранее принадлежала министерству обороны Великобритании, ведутся строительные работы. С появлением в гамме такой модели Aston Martin рассчитывает серьезно увеличить свои продажи.

Кроссовер не получит гибридную или полностью электрическую силовую установку. В Aston Martin говорят, что он будет оснащаться двигателем V12 собственной разработки и V8 с двойным турбонаддувом, который компании поставляет Mercedes-AMG.

Тем не менее, в Aston Martin не исключают появления полностью электрического варианта кроссовера, но если он и появится, то под брендом Lagonda. Именно под ним Aston Martin намерен выпускать не только роскошные модели, но и электромобили.

О том, как будет выглядеть кроссовер Aston Martin дает представление концепт DBX, который британцы показывали еще в 2015 году. Впрочем, вероятнее всего, в компании откажутся от кузова купе в пользу более практичного варианта с пятью дверями.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin Cygnet V8

Самый маленький Aston Martin превратили в суперкар

18 июля 2018
Aston Martin DBS Superleggera

Рассекречено новое купе Aston Martin

28 июня 2018
Aston Martin DBX

Кроссовер Aston Martin будет только бензиновым

29 мая 2018
Aston Martin DB11 AMR

Aston Martin DB11 получил новую топовую версию

15 мая 2018
Aston Martin Lagonda Vision

Aston Martin запустит линейку роскошных электромобилей

12 марта 2018
Aston Martin Vanquish Ultimate

Aston Martin попрощался с Vanquish спецсерией

22 декабря 2017

 Новости Aston Martin

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 долгожданный Тест драйв
27 июля 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Долгожданный"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander gt на встречу с экзотикой
Автопутешествия
25 июля 2018

Mitsubishi Outlander
"На встречу с экзотикой"
DS 3 - ds3 2016 дарит… духи и катает с ветерком
Тест драйв
23 июля 2018

DS 3
"DS 3 дарит… духи и катает с ветерком"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 демократия по-американски
Тест драйв
20 июля 2018

Volkswagen Teramont
"Демократия по-американски"

Написано новостей:

2 1 6 5 8