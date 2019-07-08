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8 июл 2019

Aston Martin не ожидали шквального спроса на гиперкар Valkyrie

Aston Martin не ожидали шквального спроса на гиперкар Valkyrie
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на ажиотаж вокруг модели, компания все равно выпустит только 150 экземпляров этого легендарного автомобиля

В интервью изданию Car Sales Исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер  признался, что изначально речь шла о тираже в 24 или 59 гиперкаров. В ходе обсуждений представители Aston Martin все же решили поставить себе чуть более амбициозный план по продажам и попробовать реализовать 150 автомобилей. Лишь потом они поняли, что могли продать в пять или шесть раз больше автомобилей, потому что людей, готовых заплатить за него, оказалось гораздо больше, чем думали в компании.

На данный момент, спрос на гиперкар уже в шесть раз превысил тираж.  Между тем, компания не будет увеличивать квоту. «Это действительно обидно, но если мы пообещали сделать 150 автомобилей, мы не будем делать 151-й. Я считаю, очень важно не просто давать обещания, но и выполнять их», — сказал Палмер. 

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