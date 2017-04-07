Компания Aston Martin опубликовало первое изображение серийной версии кроссовера DBX

Пока об облике машины сложно судить, но, судя по всему, он во многом будет пересекаться с одноименным концептом, который был показан на автосалоне в Женеве в марте 2015 года. У кроссовера будет длинный капот, но вместо двухдверного кузова, у него будет более практичный четырехдверный вариант. Таким образом «внедорожное купе» превратится в седан-кроссовер. Дебют серийной версии должен состояться в 2019 году.

Кроссовер Aston Marin DBX является одной из моделей «новой эры» британской компании. Первенцем стал суперкар DB11, затем появится кроссовер, следом еще две модели будут выпущены под суббрендом Lagonda. Так Aston Martin пытается войти в новые для себя сегменты с тем, чтобы увеличить продажи и привлечь новых клиентов, которые ранее игнорировали модели Aston Martin.

Ожидается, что Aston Martin DBX получит традиционные силовые установки: это будет 4-литровый турбодвигатель V8 от Mercedes-AMG и V12 собственного производства. Кроме того, не исключено появление и гибридной версии, для того, чтобы вписаться в ужесточающиеся экологические требования.