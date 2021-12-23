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23 дек 2021

Aston Martin опубликовал тизер последнего спорткара с V12

Aston Martin опубликовал тизер последнего спорткара с V12
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin опубликовала новый тизер суперкара Vantage V12, который должен стать последней моделью британской марки с двигателем такого типа

К сожалению, в данный момент о новинке нет никакой точной информации. Мы не знаем даже название автомобиля, хотя наши европейские коллеги говорят, что спорткар будет продаваться под именем Vantage RS. Тизер, к слову, раскрыл некоторые детали внешности. Так, например, стало известно, что спорткар получит массивный диффузор, развитое антикрыло и тонкую светодиодную полосу фонарей. Впрочем, производитель уже заявил, что новинка будет существенно отличаться от обычного Vantage.

Дебют автомобиля назначен на февраль следующего года. К слову, почему этот спорткар будет последним автомобилем с двигателем V12? Все просто – руководство марки взяло курс на полную электрификацию модельного ряда. Так что, скорее всего новинка станет одной из последних моделей Aston Martin с ДВС.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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