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28 апр 2021

Aston Martin отдал дань уважения своему первому спорткару

Aston Martin отдал дань уважения своему первому спорткару
Автор фото: фирма-производитель

Английский автопроизводитель выпустил уникальную версию своего спорткара V12 Speedster под названием DBR1, посвященную одноименному гоночному автомобилю конца 50-х годов прошлого века

Немного истории - DBR-1 является самым успешным гоночным болидом марки. С момента дебюта в 1956 он один за другим завоевывает подиумы Ле-Мана, 1000-километровой гонки на Нюрбургринге и других значимых гоночных серий. Более того, тот же самый Нюрбургринг был покорён аж трижды.

Собственно, в честь былых побед и был построен уникальный V12 Speedster. Он, позаимствовал от исторического прототипа и специальную гоночную ливрею, и особые детали вроде решетки радиатора серебряного цвета. Отметим, что подобных спидстеров будет выпущено очень мало. Учитывая, что и тираж обычных суперкаров будет невысок - всего 88 штук, то на спецверсию придётся меньше десятка автомобилей.

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