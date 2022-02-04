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4 фев 2022

Aston Martin откажется от ДВС уже в 2026 году

Aston Martin откажется от ДВС уже в 2026 году
Автор фото: фирма-производитель

Электрификация модельного ряда будет происходить постепенно. Первые шаги будут связаны с разработкой гибридных моделей. Полноценные электрокары будут представлены не ранее 2030 года

По словам председателя совета директоров марки, Лоуренса Стролла, исследования маркетологов Aston Martin показывают, что большинство клиентов предпочли бы купить электрокар Aston Martin, однако, есть и те, кому всё ещё нужны суперкары с ДВС — за особые эмоции и звук. Отчасти по этой причине компания начинает свой электрический путь с разработки гибридов. Точную дату тотального перехода на электротягу Стролл не назвал, однако упомянул, что «Астоны» с ДВС будут доступны и в 2028 году.

Первой «ласточкой» станет гибридный кроссовер DBX, дебют которого состоится уже через два года. Также в 2024 дебютирует и спорткар Valhalla, силовая установка которого будет состоять из мотора V8 и нескольких электрических двигателей. Внимательные читатели могут поинтересоваться, почему мы не говорим про моторы V12. Все просто – их отправят на покой из-за ужесточения экологических требований и очень дорогой модернизации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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