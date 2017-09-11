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11 сен 2017

Aston Martin перейдет на гибриды и электромоторы

Aston Martin перейдет на гибриды и электромоторы
Автор фото: фирма-производитель

Не успели мы все оправиться от заявления о том, что в скором будущем все модели Jaguar  так или иначе будут электрифицированы, как получили новый удар: глава Aston Martin Энди Палмер заявил о том, что компания откажется от привычных двигателей внутреннего сгорания и перейдет на гибриды и электромоторы.

По словам Палмера гибридные технологии станут переходом компании от обычных ДВС к электромоторам. «Уже к середине 2020-х годов все наши модели будут гибридными», — заявил он в интервью Financial Times. Однако будущее компании он видит исключительно в создании полностью электрических транспортных средств, причем в Aston Martin намерены их разрабатывать самостоятельно.

«Нам нужно сохранить технологии внутри компании, именно поэтому двигатель V12 мы создавали самостоятельно. Электромобили — важная технология ближайшего будущего и мы сами будет работать над ней», — заявил Палмер.

Пока у Aston Martin есть только один электромобиль: электрический седан RapidE, созданный совместно с Williams Engeeniring. Палмер говорит, что пока спрос на электромобили довольно ограничен, что, в общем-то справедливо, если мы говорим о 800-сильном роскошном электромобиле коим является RapidE.

Палмер немножко кривит душой, когда говорит о том, что самостоятельно Aston Martin будет заниматься электромобилями для того, чтобы сохранить все технологии внутри компании. У британцев просто нет партнера для этого. Зарождавшееся было сотрудничество с китайской LeEco закончилось ничем: IT-гигант из Поднебесной решил самостоятельно заниматься этим направлением и финансирует сегодня американскую Faraday Future.
 

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При написании новости использовалась информация:
Financial Times

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