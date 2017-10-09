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9 окт 2017

Aston Martin переманил специалистов Ferrari

Aston Martin переманил специалистов Ferrari
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin уже много лет производит роскошные дорожные «яхты»: большие купе и кабриолеты, которые так любят нувориши со всего мира. Да, они оснащаются очень мощными моторами, но никак не предназначены для трековых заездов, а сделаны скорее для быстрых прохватов по набережным Ниццы или Майами.

Но оказывается, в Aston Martin решили изменить, вернее расширить номенклатуру своей продукции и зайти со своими суперкарами на территорию Ferrari. Глава британской компании Энди Палмер заявил, что он рассмотрел несколько моделей итальянской Ferrari и больше всего ему понравилось Ferrari 488GTB.

Для того, чтобы создать конкурента этой модели Aston Martin переманил трех специалистов Ferrari. Один из них, по словам Палмера, является ключевой фигурой в разработке двигателей. По его словам дизайнеры уже сделали несколько масштабных макетов будущей модели и Палмер уже практически утвердил один из вариантов. Суперкар будет находиться на одну ступеньку ниже Aston Martin Valkyrie (на фото).

Пока неизвестно будет ли новый суперкар одной из новых моделей как кроссовер DBX или же компания выпустит его под знакомым именем, например Vantage.

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При написании новости использовалась информация:
Autoblog

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