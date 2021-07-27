Aston Martin переведет все машины на электричество

Aston Martin переведёт суперкары на электричество. Это означает, что будущие преемники моделей Vantage и DB11 лишатся бензиновых моторов

Как заявил глава марки, Тобиас Мёрс, первый электрический спорткар Aston Martin появится на рынке уже совсем скоро – в 2025 году. Правда, совершенно не ясно, какую именно модель он заменит. Более того, возникает вопрос – каким именно способом компания собирается заниматься электрическими моделями и гибридами, если она не обладает необходимыми технологиями?

А в этом Aston Martin помогут в Mercedes-Benz. Немецкий автопроизводитель предоставит и платформы, и все необходимое, но это не значит, что инженеры Aston Martin ограничатся копированием - они будут заниматься точной настройкой, так что у спортакров будет прослеживаться свой собственный характер.