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12 дек 2016

Aston Martin планирует воскресить 50-летний спорткар

Aston Martin планирует воскресить 50-летний спорткар
Автор фото: фликр.ком

Компания Aston Martin планирует ненадолго вернуться к своей же классике – британцы намерены вновь поставить на конвейер спортивное купе DB4 GT 50-летней давности.

Британский спорткар, который выпускался компанией в период с 1959 по 1963 годы, ненадолго обретет вторую жизнь. Руководство Aston Martin приняло решение выпустить ограниченную партию DB4 GT для истинных любителей автомобилей того периода. В общей сложности будет построено 25 экземпляров этого спорткара, стоимость каждого из которых составит полтора миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 115 398 360 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Новые спорткары будут созданы специалистами Aston Martin Works – подразделения компании, которое специализируется на старых автомобилях. Непосредственно автомобили будут собирать на предприятии Aston Martin в городе Ньюпорт Пагнелл, которое будет расконсервировано после девяти лет простоя специально для этого проекта.

Как и в автомобилях 50-летней давности, в конструкции новых DB4 GT будет использована независимая передняя подвеска и трубчатая рама. Под капотом спорткара будет установлен рядный шестицилиндровый двигатель с рабочим объемом 3,7 литра и мощностью 340 л.с., в паре с которым будет работать 4-ступенчатая механическая КПП. Для обеспечения дополнительной безопасности водителя, спорткары будут оснащены системой пожаротушения.

Поскольку использовать такой автомобиль можно будет только на треке, клиентам будет предложения специальная опция – гоночная программа, которая позволит наслаждаться «самыми лучшими трассами во всем мире, включая трек Яс Марина в Абу-Даби» при сопровождении профессиональных пилотов британской компании в течение двух лет с момента покупки.

Aston Martin DB4 GT можно заказать уже сейчас. Первые клиенты получат свое новое приобретение к III-ему кварталу следующего года.

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За Рулем, Коммерсантъ, Мотор

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  • Екатерина Ширяева
    Екатерина Ширяева

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