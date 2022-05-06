Aston Martin погряз в долгах

Чистый долг компании приблизился к отметке в один миллиард фунтов стерлингов. Для автомобильной промышленности - это рекорд

Под чистым долгом подразумевается та сумма задолженности, которая окажется в случае продажи всех активов компании и изъятия денежных средств в счёт погашения. То есть, фактически, дела Aston Martin находятся в гораздо худшем положении.

Между тем, финансовые трудности компания испытывает на протяжении последних двенадцати лет. За редким исключением почти каждый год автопроизводитель заканчивал в минусе. Такая нестабильность существенно сказалась и на стоимости акций, если 5 лет назад активы компании оценивали более чем в 4,3 миллиарда фунтов, то теперь их рыночная стоимость едва превышает миллиард.