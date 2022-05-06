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6 май 2022

Aston Martin погряз в долгах

Aston Martin погряз в долгах
Автор фото: фирма-производитель

Чистый долг компании приблизился к отметке в один миллиард фунтов стерлингов.  Для автомобильной промышленности - это рекорд

Под чистым долгом подразумевается та сумма задолженности, которая окажется в случае продажи всех активов компании и изъятия денежных средств в счёт погашения. То есть, фактически, дела Aston Martin  находятся в гораздо худшем положении.

Между тем, финансовые трудности компания испытывает на протяжении последних двенадцати лет. За редким исключением почти каждый год автопроизводитель заканчивал в минусе. Такая нестабильность существенно сказалась и на стоимости акций, если 5 лет назад активы компании оценивали более чем в 4,3 миллиарда фунтов, то теперь их рыночная стоимость едва превышает миллиард.

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