Aston Martin показали свою гордость

Английский концерн представил особый двигатель для своего новейшего суперкара Valkyrie. Мотор обладает выдающимися характеристиками, однако соответствует всем требованиям по уровню вредных выбросов и может использоваться на дорожных машинах

Двигатель получился действительно мощным - V12, объемом 6.5 литра и пиковой мощностью в 1014 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент — 740 Нм — доступен на 7 тысячах оборотов, а отсечка срабатывает на 11 100 оборотах в минуту. Отличительная особенность двигателя в том, что большинство внутренних элементов агрегата изготовлены из цельных титановых заготовок, что положительно сказывается на его весе.

По словам Брюса Вуда, управляющего директора компании Cosworth, которая занималась совместной разработкой двигателя: «То, что нас попросили построить двигатель V12 для одного из самых знаковых автомобилей в истории уже предмет особой гордости. Десятилетия в Формуле-1 подготовили нас к требовательным спецификациям, но когда мы начали обсуждать с Aston Martin противоречащие друг другу показатели, стало ясно, что для фирмы это будет самый серьезный вызов».