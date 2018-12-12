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12 дек 2018

Aston Martin показали свою гордость

Aston Martin показали свою гордость

Английский концерн представил особый двигатель для своего новейшего суперкара Valkyrie. Мотор обладает выдающимися характеристиками, однако соответствует всем  требованиям по уровню вредных выбросов и может использоваться на дорожных машинах

Двигатель получился действительно мощным - V12, объемом 6.5 литра и пиковой мощностью в  1014 лошадиных сил.  Максимальный крутящий момент — 740 Нм — доступен на 7 тысячах оборотов, а отсечка срабатывает на 11 100 оборотах в минуту.  Отличительная особенность двигателя в том, что большинство внутренних элементов агрегата изготовлены из цельных титановых заготовок, что положительно сказывается на его весе.

По словам Брюса Вуда, управляющего директора компании Cosworth, которая занималась совместной разработкой двигателя:  «То, что нас попросили построить двигатель V12 для одного из самых знаковых автомобилей в истории уже предмет особой гордости. Десятилетия в Формуле-1 подготовили нас к требовательным спецификациям, но когда мы начали обсуждать с Aston Martin противоречащие друг другу показатели, стало ясно, что для фирмы это будет самый серьезный вызов».

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авторевю

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