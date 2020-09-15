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15 сен 2020

Aston Martin представил «игровую приставку» по цене спорткара Porsche

Aston Martin представил «игровую приставку» по цене спорткара Porsche
Автор фото: фирма-производитель

Британский производитель суперкаров Aston Martin представил собственный гоночный симулятор под названием AMR-C01

Симулятор основан на монококе из карбонового волокна, из него же выполнена передняя часть корпуса, очертаниями повторяющая болид команды Aston Martin Racing. Посадка человека в игровом кресле и форма самого кресла скопированы с гиперкара Valkyrie.

Техническое оснащение симулятора разработано партнёрами Aston Martin по этому проекту — компанией Curv Racing Simulators. Симулятор собирается полностью вручную и функционирует на основе программного обеспечения Assetto Corsa: его называют игрой с одной из самых реалистичных и проработанных физических моделей. Aston Martin предлагает для симулятора, как и для своих автомобилей, обширную программу персонализации. В её рамках можно выбирать из множества вариантов цветовых решений и отделки, включая неокрашенный карбон.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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