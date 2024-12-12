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12 дек 2024

Aston Martin представил гибридный суперкар Valhalla

Aston Martin представил гибридный суперкар Valhalla
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin показала новый 1079-сильный гибридный суперкар Valhalla. Это первый подключаемый гибрид бренда, способный передвигаться только на электротяге

Aston Martin Valhalla оснащен 4,0-литровым V8 мощностью 828 л.с., который работает в паре с тремя электродвигателями (два спереди и один сзади). Суммарная мощность системы составляет 1079 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Агрегатируется ДВС с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Заявленный разгон до “сотни” - 2,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 350 км/ч. Супергибрид способен передвигаться только на электротяге, но запас хода ограничен всего 14 км. И это при условии, что максимальная скорость не будет превышать 140 км/ч.

Автомобиль отличается наличием активных элементов аэродинамики, которые способны на скорости в 240 км/ч создавать прижимную силу равную 600 кг. Также суперкар оснащен электронноуправляемыми амортизаторами Bilstein DTX, тормозными суппортами Brembo и колесными дисками диаметром 410 мм спереди и 290 мм сзади.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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