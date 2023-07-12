Aston Martin представил новый суперкар

В честь своего 110-летия британский производитель Aston Martin выпустит ограниченную серию нового суперкара Valor в количестве 110 экземпляров

Aston Martin Valor - это дань уважения ключевым моделям британской компании. Во внешности суперкара прослеживаются отсылки к оригинальному V8 Vantage, а также к спортивным DBR1 (1950-х) и V8 RHAM/1 Muncher (1970-х).

Valor оснащен битурбированным V12 объемом 5,2 л. Пиковая отдача составит 705 л.с. и 753 Нм. С данным мотором работает в паре 6-ступенчатая механическая коробка передач. Автомобиль получит новую подвеску с адаптивными амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.