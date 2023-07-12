Автомобильный портал Motorpage
12 июл 2023

Aston Martin представил новый суперкар

Aston Martin представил новый суперкар
Автор фото: фирма-производитель

В честь своего 110-летия британский производитель Aston Martin выпустит ограниченную серию нового суперкара Valor в количестве 110 экземпляров

Aston Martin Valor - это дань уважения ключевым моделям британской компании. Во внешности суперкара прослеживаются отсылки к оригинальному V8 Vantage, а также к спортивным DBR1 (1950-х) и V8 RHAM/1 Muncher (1970-х).

Valor оснащен битурбированным V12 объемом 5,2 л. Пиковая отдача составит 705 л.с. и 753 Нм. С данным мотором работает в паре 6-ступенчатая механическая коробка передач. Автомобиль получит новую подвеску с адаптивными амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В спорткарах Aston Martin появятся китайские кресла

29 июня 2023
Aston Martin DB12 (2024)

Представлен Aston Martin DB12

25 мая 2023

Aston Martin представил салон своей таинственной новинки

15 мая 2023

Aston Martin готовится выпустить восемь новинок

12 мая 2023

Aston Martin выпустил уникальный виски

11 мая 2023

Aston Martin готовится представить новый суперкар

05 мая 2023

 Новости Aston Martin

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2022) «игрушка дьявола» Тест драйв
10 июля 2023

Geely Tugella
"«Игрушка дьявола»"
Chery Tiggo 8 Pro e+ - chery tiggo 8 pro e+ (2023) гибрид на стайерские дистанции
Тест драйв
06 июля 2023

Chery Tiggo 8 Pro e+
"Гибрид на стайерские дистанции"
Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя»
Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 4 9