Aston Martin представил салон своей таинственной новинки

24 мая для всех фанатов Aston Martin будет значимый день – компания покажет свою новинку – идеологического наследника флагманского DB11

C большой долей вероятности Aston Martin не будет изобретать велосипед и новинка получит классический индекс, то есть DB12. Технических характеристик никто не раскрывает, но одну деталь в компании, все же, уточнили – автомобиль сохранит набор из турбированных V8 и V12. На нынешнем спорткаре моторы развивают от 510 до 608 лошадиных сил.

Теперь же поговорим про салон, который показали на официальных снимках. На центральной консоли расположилась целая россыпь переключателей, которые выполнены не на сенсорах, а обычных кнопочках и рычажках. Важная деталь - на машине может дебютировать новая мультимедийная система собственной разработки Aston Martin, которой заменят ныне используемую систему MBUX от Mercedes-Benz.