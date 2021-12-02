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2 дек 2021

Aston Martin прощается с мотором V12.

Aston Martin прощается с мотором V12.

Прощание назначено на начало следующего года, когда состоится дебют нового Aston Martin Vantage – последней модели с двигателем V12

Есть вероятность, что Vantage может стать и последним спорткаром марки, где в качестве силовой установки используется традиционный двигатель внутреннего сгорания – руководство Aston Martin официально заявило, что марка будет заниматься исключительно электрифицированным транспортом (гибридами и электромобилями).

К сожалению, о самом Vantage подробной информации нет. Даже на анонсирующем видео британцы лишь дают послушать звук флагманского мотора. Но и только: нет ни намёков на облик автомобиля, ни характеристик самого двигателя.  Напомним, что в прошлом поколении двигатель V12 развивал около шестисот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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