Aston Martin рассказал о новом гиперкаре

Точнее сказать, поделился изображением. Среднемоторный гибрид, который позаимствует технологии старшей «Валькирии», выйдет на рынок в 2021 году. Тираж двухдверки ограничат 500 экземплярами

У новинки пока нет собственного названия, и на данный момент ее называют просто - Project 003. Автомобиль построят вокруг облегченной силовой структуры и оснастят бензоэлектрической силовой установкой. Кроме того, 003-й получит активную подвеску и подвижные аэродинамические элементы. Производитель называет новинку очень практичным гиперкаром, по причине того, что у автомобиля будет отсек для багажа.

Что касается моторной установки, то, возможно, Project 003 позаимствует ее у модели Valkyrie. Напомним, что этот гиперкар оснащается гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1 146 лошадиных сил, разработанного Cosworth. В компании заявили, что младший гиперкар будет обладать первоклассными ходовыми характеристиками.