Автомобильный портал Motorpage
17 ноя 2017

Aston Martin рассказал о самой экстремальной версии гиперкара Valkyrie

Aston Martin рассказал о самой экстремальной версии гиперкара Valkyrie
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin помимо 150 дорожных вариантов гиперкара Valkyrie выпустит 25 машин, которые не будут иметь допуска на дороги общего пользования, им будет разрешено выезжать исключительно на гоночные трассы.

Теперь британцы раскрыли некоторые секреты этой модификации, которая получила имя Valkyrie AMR Pro. Итак, максимальная скорость гиперкара будет достигать 400 км/ч, а на его пилота в поворотах будут действовать перегрузки в 3,3 G, которые при торможении с помощью карбоновых тормозов вырастают до 3,5 G. Конечно, это еще не Формула 1, там перегрузки могут достигать и 6 G, но вполне сопоставимо с теми нагрузками, которые испытывают пилоты прототипов категории LMP в гонках на выносливость.

Судя по единственному скетчу версия AMR Pro получит усовершенствованный аэродинамический пакет с более развитым передним антикрылом. Для снижения веса большинство компонентов подвески будет выполнено из углеволокна. Кроме того, в Aston Martin избавились от всего лишнего в гиперкаре: мультимедийной системы, климат-контроля, окна заменены на поликарбонатные. Это ведь гоночный автомобиль!

Никаких данных о мощности 6-литрового V12 на версии AMR Pro нет, в компании лишь говорят, что перекалибровали его за счет чего выросла и мощность и крутящий момент. Гиперкар получит 18-дюймовые колеса с шинами Michelin, такими же, что используются в гонках спортпрототипов.

Кроме, собственно, самого гиперкара, владельцы Aston Martin Vlkyrie AMR Pro получат доступ к базе команды Red Bull Racing, включая тренировки на гоночном симуляторе, таком же, что используют пилоты команды при подготовке к гонкам в Формуле 1. Также в цену включено несколько тренировок. А если несколько владельцев AMR Pro вдруг решат посоревноваться друг с другом, компания готова забронировать любую гоночную трассу в мире и заняться как доставкой, так и обслуживанием гиперкаров.

Сколько стоит Aston Martin Valkyrie AMR Pro неизвестно. Впрочем, это и неважно: все 25 гиперкаров уже распроданы, хотя поставки начнутся только в 2020 году.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Aston Martin

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin Vantage

Aston Martin опубликовал первое изображение нового Vantage

03 ноября 2017
Aston Martin Vanquish Ultimate

Aston Martin попрощался с Vanquish спецсерией

02 ноября 2017
Zagato Aston Martin Vanquish Shooting Brake

Zagato рассекретила универсал на базе Aston Martin Vanquish

24 октября 2017
Aston Martin Lagonda

У Aston Martin появится две новых Lagonda

24 октября 2017
Aston Martin DB11 Volante

Aston Martin DB11 сорвало крышу

16 октября 2017
Aston Martin Valkyrie

Aston Martin переманил специалистов Ferrari

09 октября 2017

 Новости Aston Martin

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV - subaru xv 2018 электронные игрушки Тест драйв
17 ноября 2017

Subaru XV
"Электронные игрушки"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"
Honda CR-V - honda cr-v 2017 американец
Тест драйв
13 ноября 2017

Honda CR-V
"Американец"
Foton Sauvana - foton sauvana 2016 профессиональные навыки
Тест драйв
10 ноября 2017

Foton Sauvana
"Профессиональные навыки"

Написано новостей:

2 0 1 4 5