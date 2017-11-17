Компания Aston Martin помимо 150 дорожных вариантов гиперкара Valkyrie выпустит 25 машин, которые не будут иметь допуска на дороги общего пользования, им будет разрешено выезжать исключительно на гоночные трассы.

Теперь британцы раскрыли некоторые секреты этой модификации, которая получила имя Valkyrie AMR Pro. Итак, максимальная скорость гиперкара будет достигать 400 км/ч, а на его пилота в поворотах будут действовать перегрузки в 3,3 G, которые при торможении с помощью карбоновых тормозов вырастают до 3,5 G. Конечно, это еще не Формула 1, там перегрузки могут достигать и 6 G, но вполне сопоставимо с теми нагрузками, которые испытывают пилоты прототипов категории LMP в гонках на выносливость.

Судя по единственному скетчу версия AMR Pro получит усовершенствованный аэродинамический пакет с более развитым передним антикрылом. Для снижения веса большинство компонентов подвески будет выполнено из углеволокна. Кроме того, в Aston Martin избавились от всего лишнего в гиперкаре: мультимедийной системы, климат-контроля, окна заменены на поликарбонатные. Это ведь гоночный автомобиль!

Никаких данных о мощности 6-литрового V12 на версии AMR Pro нет, в компании лишь говорят, что перекалибровали его за счет чего выросла и мощность и крутящий момент. Гиперкар получит 18-дюймовые колеса с шинами Michelin, такими же, что используются в гонках спортпрототипов.

Кроме, собственно, самого гиперкара, владельцы Aston Martin Vlkyrie AMR Pro получат доступ к базе команды Red Bull Racing, включая тренировки на гоночном симуляторе, таком же, что используют пилоты команды при подготовке к гонкам в Формуле 1. Также в цену включено несколько тренировок. А если несколько владельцев AMR Pro вдруг решат посоревноваться друг с другом, компания готова забронировать любую гоночную трассу в мире и заняться как доставкой, так и обслуживанием гиперкаров.

Сколько стоит Aston Martin Valkyrie AMR Pro неизвестно. Впрочем, это и неважно: все 25 гиперкаров уже распроданы, хотя поставки начнутся только в 2020 году.