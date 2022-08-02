Aston Martin собирается показать "захватывающие" новинки

Британская компания Aston Martin привезёт на дизайнерскую выставку в калифорнийском Пеббл Бич сразу две новейшие модели.

В подробности автопроизводитель не ударяется, лишь сообщает, что новинки вызовут неподдельные эмоции восхищения. Ясно одно, нам покажут спорткары (никаких кроссоверов), но какими они будут?

Инсайдеры сообщают, что одна из них будет посвящена наследию подразделения "Q by Aston Martin".

Это ателье занимается созданием уникальных - штучных автомобилей, которые приобретаются по индивидуальным спецзаказам. Предназначение второй модели - сконцентрировать поклонников на получении эмоций и удовольствия от скоростного вождения. Эта новинка продолжит развитие идеологии, заложенной такими моделями, как V12 Vantage и Valkyrie.