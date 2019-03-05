Aston Martin создал свой первый электрический кроссовер

Aston Martin рассекретил концептуальный электрический кроссовер Lagonda All-Terrain. Премьера автомобиля состоялась на Женевском автосалоне. Автомобиль призван дать представление о первой серийной модели суббренда Lagonda британского автопроизводителя

Как заявил руководитель английской марки Энди Палмер, он не считает, что роскошный кроссовер будет конкурировать с Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. По словам топ-менеджера, новинка предназначается для технических специалистов, которых «чаще можно увидеть за рулем Tesla». Однако со стилем и роскошью у автомобиля полный порядок, например, салон получил отделку кашемиром и хрусталем, появилась цифровая приборная панель и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Что касается внешности, то дизайн новинки получил черты концептуального седана Lagonda Vision, который показывали в Женеве в прошлом году. Технические характеристики, к сожалению, не раскрываются. По неофициальным данным, автомобиль получит два электродвигателя, установленных на каждую из осей. Запас хода у серийной версии составит около 650 километров.