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5 дек 2018

Aston Martin спасет исторические модели электрификацией

Aston Martin спасет исторические модели электрификацией

Подразделение Aston Martin Works разработало первый в мире набор для конверсии исторических моделей с ДВС в электрокары

Aston Martin Works  занимается реставрацией классических «Астонов». Собственно, в компании считают, что перевод классических автомобилей на электротягу в будущем позволит вписаться в новые экологические правила, ограничивающие использование машин с традиционными двигателями.

Интересно, что процедура по конверсии является «кассетной».  Дело в том, что устанавливаемая электрическая установка является одним блоком. То есть, в единой кассете смонтированы и электромотор, и батарея, и силовая электроника. Более того, вся конструкция устанавливается на штатные места крепления двигателя и коробки передач, что позволяет, в случае необходимости,  вернуть автомобиль в первоначальное состояние.

Первым автомобилем, который будет изменен подобным образом, станет Aston Martin DB6 Mk II Volante образца 1970 года. Кстати, Aston Martinявляется уже не первой компанией, которая пошла на электрификацию классических автомобилей. Еще летом компания Jaguar решила запустить в мелкосерийное производство электрический вариант классического спорткара E-Type.

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motor, Авторевю

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