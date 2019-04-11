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11 апр 2019

Aston Martin строит новые DB4 GT Zagato «по старинке»

Aston Martin строит новые DB4 GT Zagato «по старинке»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin изготовила кузов для первого купе DB4 Zagato Continuation из «возобновленной» серии исторических спорткаров. По традиции, специалисты отделения классических автомобилей Heritage Division использовали тонкий листовой алюминий и технологии, применявшиеся для постройки оригинальных машин 60 лет назад

В основе «возобновленных» Aston Martin DB4 GT Zagato лежит облегченная трубчатая рама. Кузовные панели изготовлены из листов алюминия толщиной 1,2 миллиметра. К слову, для доводки кузовных панелей используется молоток.  Интересно, что под капотом расположится   рядная "шестерка" мощностью около 390 лошадей. Мотор будет работать в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Важная особенность этого автомобиля заключается в том, что он будет продаваться в комплекте с современным автомобилем, а именно, новым DBS GT Zagato. Стоимость каждого комплекта - 7,2 миллиона фунтов, что в рублевом эквиваленте составляет более полумиллиарда рублей. Всего будет изготовлено 19 подобных комплектов.

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При написании новости использовалась информация:
Top Gear Russia, motor

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