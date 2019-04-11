Aston Martin строит новые DB4 GT Zagato «по старинке»

Компания Aston Martin изготовила кузов для первого купе DB4 Zagato Continuation из «возобновленной» серии исторических спорткаров. По традиции, специалисты отделения классических автомобилей Heritage Division использовали тонкий листовой алюминий и технологии, применявшиеся для постройки оригинальных машин 60 лет назад

В основе «возобновленных» Aston Martin DB4 GT Zagato лежит облегченная трубчатая рама. Кузовные панели изготовлены из листов алюминия толщиной 1,2 миллиметра. К слову, для доводки кузовных панелей используется молоток. Интересно, что под капотом расположится рядная "шестерка" мощностью около 390 лошадей. Мотор будет работать в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Важная особенность этого автомобиля заключается в том, что он будет продаваться в комплекте с современным автомобилем, а именно, новым DBS GT Zagato. Стоимость каждого комплекта - 7,2 миллиона фунтов, что в рублевом эквиваленте составляет более полумиллиарда рублей. Всего будет изготовлено 19 подобных комплектов.