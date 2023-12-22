Aston Martin Valhalla наконец вывели на тест

Компания Aston Martin вывела на трассовые испытания в Сильверстоуне серийную версию нового гибридного гиперкара Valhalla. Полноценное производство наладят в начале следующего года. Всего будет выпущено 999 экземпляров

На официальных фотографиях с гоночной трассы автомобиль скрывается под фирменным камульяжем, но на самом деле отличий от предсерийного концепта практически нет. Единственное, что изменилось - форма спойлера. Вероятно, отчасти благодаря ему автомобиль достигает прижимной силы в 1322 фунта (600 кг) при скорости в 149 миль в час (240 км/ч).

Aston Martin Valhalla станет первым гибридом компании. Он оснащен 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и тремя электромоторами (два спереди и один интегрирован в трансмиссию). Соответственно этому, привод - полный, вне зависимости от комплектации. Суммарная мощность силовой установки составляет 998 л.с.