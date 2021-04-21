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21 апр 2021

Аston Martin Valhalla превратится в Mercedes

Аston Martin Valhalla превратится в Mercedes
Автор фото: фирма-производитель

Cпорткар должен получить новейший двигатель от спортивного подразделения AMG. Автомобиль увидит свет уже в следующем году

Как сообщает журнал Autocar, силовая установка будет состоять из мотора V8 с турбонаддувом и вспомогательным электродвигателем.  Изначальная ее мощность – 800 лошадиных сил, однако для Aston Martin  силовая установка будет форсирована до тысячи коней. Правда, за счет чего будет достигнута прибавка – не указывается.  На самом деле, это очень интересный момент, так как доработки могут производиться как на обычном моторе, так и на электрическом.

Есть предположение, что новая силовая установка потянет за собой изменение конструкции и внешнего облика.  Так что в 2022 году нам могут показать совершенно иную машину – не похожую на запечатленные ранее  прототипы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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