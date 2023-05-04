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4 май 2023

Aston Martin Vanquish превратили в шутинг-брейк

Aston Martin Vanquish превратили в шутинг-брейк
Автор фото: фирма-производитель

Экс-дизайнер Jaguar построит универсал на базе старого Aston Martin Vanquish. При этом к самому концерну JLR  проект не имеет никакого отношения

Дизайнер, о котором мы говорим – Иэн Кэллам. В 2019 году он создал свое собственное проектное бюро, где разрабатываются необычные рестомоды на базе спорткаров Jaguar и Aston Martin. Что касается шутинг-брейка Vanquish, то пока машина существует только на рендере, но вероятно здесь будут применены точно такие же доработки, что и в проекте  Aston Martin Callum Vanquish 25 by R-Reforged.

Так, например,  на вышеуказанном рестомоде расширена колея, занижена подвеска, стоят амортизаторы Bilstein, а двигатель V12 5.9 выдает 588 лошадиных сил. Коробок передач три на выбор: «механика», оригинальный «робот» и автомат.

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