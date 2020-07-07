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7 июл 2020

Aston Martin выпустил купе DB5 как у Джеймса Бонда

Aston Martin выпустил купе DB5 как у Джеймса Бонда
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin выпустила первый экземпляр легендарного купе DB5 в той же спецификации, какая была у агента 007 Джеймса Бонда – пулеметы прилагаются

Сбылась мечта тех, кто хотел стать легендарным шпионом. Теперь, благодаря программе Continuation, предусматривающей мелкосерийное производство исторических моделей, желающие могут заполучить такой уникальный автомобиль.

В оснащение автомобиля оригинального цвета Silver Birch входят выдвижные бутафорские пулемёты, расположенные за передними указателями поворотов, сменные номера на вращающемся барабане, имитация лезвий в колёсах — чтобы резать шины других машин во время преследования, а также пуленепробиваемый щит сзади и система, выливающая на дорогу масло и пускающая дым. В качестве опции предлагается люк в крыше, правда, производитель не указывает наличия катапульты.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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