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12 ноя 2018

Aston Martin выпустит кроссовер уже в следующем году

Aston Martin выпустит кроссовер уже в следующем году

В качестве сроков, компания называет четвертый квартал 2019 года. Новинка получит название Varekai. Нас ожидают мощные моторы, платформа от суперкара и множество необычных решений

Начнем с того, что новинка будет выполнена в популярном форм-факторе купе-кроссовер.
Предполагается, что Varekai будет построен на платформе суперкара DB11.К слову, ранее проходила информация о том, что новинка разделит платформу от Mercedes-Benz. В качестве моторов будут предлагаться бензиновые двигатели: четырехлитровый V8 от спорткара Vantage и дефорсированный V12 на 608 лошадиных сил, который также устанавливается на автомобили DB11. Дизельные двигатели не предвидятся, однако, заявлены и гибридные и полностью электрические модификации.

Новый кроссовер будет собираться на заводе в Сейнт Атане, Уэльс. Это предприятие было построено недавно, специально для производства электромобилей, а также роскошных машин, которые будут продаваться под брендом Lagonda.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсантъ

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