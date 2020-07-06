Aston Martin возродил свою легенду

Сейчас многие марки возвращаются к корням, возрождая свои легендарные модели. Aston Martin не остался в стороне, заново вдохнув жизнь в модель DB4

Компания Aston Martin представила первый экземпляр перевыпущенного гоночного купе DB4 GT, в деталях копирующего одноимённую модель 1959 года. Автомобиль построен в рамках программы Continuation, предусматривающей мелко¬серийный выпуск знаменитых моделей прошлого.

Первый возрождённый DB4 GT имеет окраску Snow Shadow Grey. Как и у оригинального купе, в его основе — алюминиевый кузов с трубчатой силовой структурой. Двигатель — рядный шестицилиндровый объёмом 4,2 л (350 л.с.), агрегатированный с четырёхступенчатой механической коробкой и передающий тягу на заднюю ось с самоблокирующимся дифференциалом.

Стоимость возрождённого DB4 GT пока не названа. Известно, что будущий владелец сможет эксплуатировать машину исключительно на треке или на частной территории. Программа Continuation предусматривает выпуск 25 таких автомобилей, а также некоторых других классических моделей по оригинальным чертежам. Сборка ведётся на заводе в Ньюпорт-Пагнелле, где раньше находилось основное производство Aston Martin.