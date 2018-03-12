Компания Aston Martin удивила публику на автосалоне в Женеве, привезя сюда концепт электромобиля. Для него было использовано имя Lagonda, которым британцы отмечают свои машины, представленные в сегменте больших роскошных автомобилей.

В компании говорят, что концепт демонстрирует новое стилистическое направление компании, которое перекочует на серийные модели в 2021 году, когда у Aston Martin появится свой первый электромобиль.

Концепт Lagonda Vision в некоторых моментах пересекается стилистически с седаном Teraf, нынешней моделью Lagonda. Но, конечно же, у него более аэродинамичные формы, каплевидный силуэт и очень роскошный салон. Доступ в него осуществляется через подъемные двери, а отсутствие центральных стоек превращает салон в своего рода гостиную, в которой повсюду роскошные материалы отделки.

Перед двумя задними сиденьями, естественно с подставками для ног, просто гигантский запас пространства. При этом, так как машина оснащена автономной системой вождения, передние сиденья могут разворачиваться к задним образуя подобие кают-компании.

Технические подробности в Aston Martin не разглашают, говоря лишь о том, что у Lagonda Vision батареи размещены в полу, что снижает центр тяжести и улучшает управляемость электромобиля.

Если британцам удастся запустить такую машину даже в мелкосерийное производство, то она станет первым электромобилем в сегменте лакшери, так как Rolls-Royce пока не решился с планами относительно своего электромобиля 103EX, а все остальные электромобили будут стоить значительно дешевле.