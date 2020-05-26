Босс Mercedes-AMG возглавит Aston Martin

Недавние новости о скорой отставке Энди Палмера получили официальное подтверждение: топ-менеджер действительно уйдет с постов президента и гендиректора Aston Martin Lagonda Global Holdings по соглашению с правлением компании. Преемника уже выбрали: как и предполагалось, им станет нынешний босс Mercedes-AMG Тобиас Моерс

Моерс сядет в новое кресло 1 августа, а до этого момента исполнять его обязанности будет Кит Стэнтон, вице-президент и директор по производству. Он будет отчитываться перед крупным инвестором и новым председателем правления «Астона», Лоуренсом Строллом.

Энди Палмер перешел в Aston Martin из Nissan в 2014 году. Под его руководством британская марка обновила основной модельный ряд, представив DB11, Vantage следующего поколения и DBS Superleggera. Также были разработаны гиперкар Valkyrie, который станет основой для целого нового семейства мощных среднемоторных автомобилей, и первый в истории компании кроссовер – DBX. Для производства последнего построили новый завод. Однако все эти шаги повлекли за собой непомерную финансовую нагрузку. Когда началась пандемия COVID-19, и без того кризисная ситуация еще больше обострилась.