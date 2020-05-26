Автомобильный портал Motorpage
26 май 2020

Босс Mercedes-AMG возглавит Aston Martin

Босс Mercedes-AMG возглавит Aston Martin

Недавние новости о скорой отставке Энди Палмера получили официальное подтверждение: топ-менеджер действительно уйдет с постов президента и гендиректора Aston Martin Lagonda Global Holdings по соглашению с правлением компании. Преемника уже выбрали: как и предполагалось, им станет нынешний босс Mercedes-AMG Тобиас Моерс

Моерс сядет в новое кресло 1 августа, а до этого момента исполнять его обязанности будет Кит Стэнтон, вице-президент и директор по производству. Он будет отчитываться перед крупным инвестором и новым председателем правления «Астона», Лоуренсом Строллом.

Энди Палмер перешел в Aston Martin из Nissan в 2014 году. Под его руководством британская марка обновила основной модельный ряд, представив DB11, Vantage следующего поколения и DBS Superleggera. Также были разработаны гиперкар Valkyrie, который станет основой для целого нового семейства мощных среднемоторных автомобилей, и первый в истории компании кроссовер – DBX. Для производства последнего построили новый завод. Однако все эти шаги повлекли за собой непомерную финансовую нагрузку. Когда началась пандемия COVID-19, и без того кризисная ситуация еще больше обострилась.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Aston Martin идет борьба за власть

25 мая 2020

Aston Martin хочет быть Ferrari

08 апреля 2020

Aston Martin может умереть

06 апреля 2020
Aston Martin TM01

Британцы представили уникальный двигатель

24 марта 2020
Aston Martin V12 Speedster 2021

В Aston Martin представили суперкар без крыши и окон

04 марта 2020
Aston Martin DBX 2021

Кроссовер Aston Martin добрался до России

31 января 2020

 Новости Aston Martin

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту
Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города
Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 8 8 9