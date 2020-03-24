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24 мар 2020

Британцы представили уникальный двигатель

Британцы представили уникальный двигатель
Автор фото: фирма-производитель

С недавних пор Aston Martin начал использовать двигатели Mercedes-AMG: британская компания объявила о переходе на немецкие ДВС в 2013 году. Однако, немецкие движки не прижились, и концерн решил представить собственную силовую установку

Представленный 3,0-литровый V6 с обозначением TM01 получил двойной турбонаддув. Это первый мотор, разработанный внутри Aston Martin за более чем полвека: в предыдущий раз такое событие произошло в 1968 году.

ДВС весит менее 200 кг. На нем используется система сухого картера, помогающая избежать масляного голодания в резких поворотах. Поддерживается установка гибридной системы. Уже сейчас инженеры заявляют о соответствии будущим требованиям Euro 7, хотя пока не определен даже срок их вступления в силу.Точные спецификации нового агрегата не публикуются, но ранее представители Aston Martin сообщили, что ориентируются на мощность 1000 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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