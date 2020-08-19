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19 авг 2020

Джеймс Бонд уже может забрать свои автомобили у Aston Martin

Джеймс Бонд уже может забрать свои автомобили у Aston Martin
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin отметила выход 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» специальными версиями моделей Vantage и DBS Superleggera, которые получили названием 007 Edition

Всего будет выпущено 100 таких автомобилей, и каждый из них является настоящим произведением искусства. Любопытно, что создатели вдохновлялись не классической моделью DB5 из ранней части франшизы с Шоном Коннери, а более поздней моделью Aston Martin V8, появившимся в картине 1987 года «Искры из глаз». Собственно, отсюда и проистекают все отсылки вроде особой радиаторной решетки с хромированной окантовкой, как у классического V8, а также диффузора с желтым пунктиром.

Салон спорткара отделан угольно-черной кожей и темным хромом с символикой «007». На солнцезащитных козырьках вышиты цифры 96,60 — радиочастота советской милиции, которую Бонд использовал в сцене побега в фильме. Кроме того, в салоне есть панель с гравировкой различных гаджетов из картины — от ракетного двигателя и лазеров до выносных лыжных опор.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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