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24 июн 2019

Гиперкар Aston Martin попытается установить рекорд «Нюрбургринга»

Гиперкар Aston Martin попытается установить рекорд «Нюрбургринга»
Автор фото: фирма-производитель
Компания Aston Martin попытается установить рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» с новым гиперкаром Valkyrie. Для достижения рекорда гиперкару с 1176-сильной установкой придется пройти трассу быстрее 6 минут и 44 секунд.
 
«В действительности мы не разрабатывали Valkyrie для того, чтобы ставить рекорд «Нюрбургринга», однако мы попытаемся показать нужное время», — отметил глава британской марки Энди Палмер. Руководитель Aston Martin подчеркнул, что результат в «Зеленом аду» необходим для маркетинговой кампании. «На некоторых рынках, к примеру в Китае, время на «Нюрбургринге» является важным показателем возможностей суперкара», — пояснил Палмер.
 
Гиперкару предстоит превзойти результат Lamborghini Aventador SVJ, который удерживает звание самого быстрого автомобиля «Северной петли»: итальянский суперкар прошел трассу за 6 минут и 44,97 секунды. Напомним, что Aston Martin Valkyrie оснащается 1176-сильной гибридной установкой на базе 6,5-литрового атмосферного агрегата V12 от Cosworth, способного раскручиваться более 11 тыс. оборотов в минуту. Максимальная скорость автомобиля превышает 400 км в час.


 


 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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