Гиперкар Aston Martin попытается установить рекорд «Нюрбургринга»

Компания Aston Martin попытается установить рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» с новым гиперкаром Valkyrie. Для достижения рекорда гиперкару с 1176-сильной установкой придется пройти трассу быстрее 6 минут и 44 секунд.

«В действительности мы не разрабатывали Valkyrie для того, чтобы ставить рекорд «Нюрбургринга», однако мы попытаемся показать нужное время», — отметил глава британской марки Энди Палмер. Руководитель Aston Martin подчеркнул, что результат в «Зеленом аду» необходим для маркетинговой кампании. «На некоторых рынках, к примеру в Китае, время на «Нюрбургринге» является важным показателем возможностей суперкара», — пояснил Палмер.







Гиперкару предстоит превзойти результат Lamborghini Aventador SVJ, который удерживает звание самого быстрого автомобиля «Северной петли»: итальянский суперкар прошел трассу за 6 минут и 44,97 секунды. Напомним, что Aston Martin Valkyrie оснащается 1176-сильной гибридной установкой на базе 6,5-литрового атмосферного агрегата V12 от Cosworth, способного раскручиваться более 11 тыс. оборотов в минуту. Максимальная скорость автомобиля превышает 400 км в час.





