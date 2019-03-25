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25 мар 2019

К 100-летию ателье Zagato Aston Martin подготовил комплект эксклюзивных купе

К 100-летию ателье Zagato Aston Martin подготовил комплект эксклюзивных купе
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin показала первые изображения спорткаров DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation, ставших частью празднования 100-летнего юбилея итальянского ателье. Интересно, что автомобили нельзя приобрести по отдельности, а только парой

Между тем, всего британцы построят 19 экземпляров каждой машины — они будут продаваться по шесть миллионов фунтов стерлингов за пару, что равняется примерно пятистам миллионам рублей по текущему курсу. Первым автомобилем станет 725-сильный DBS Superleggera. Стилистика купе покажет эволюцию языка дизайна Zagato. Центральным элементом станет современная интерпретация характерной формы крыши double-bubble, которая будет обыгрываться и в форме капота. Новинка получит колеса уникального дизайна, фары с другим рисунком и измененную решетку радиатора.

Что касается ретро-автомобиля DB4, то его версии будут максимально приближены к оригинальным спорткарам 60-х годов. В основе DB4 GT Zagato образца 2019 года также будет лежать облегченная трубчатая рама, на которой закреплены кузовные панели из алюминия. Ретрокупе оснастят одной из версий двигателя с двухискровым зажиганием, спроектированным польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4.

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