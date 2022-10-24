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24 окт 2022

Как создаются дизайны суперкаров?

Как создаются дизайны суперкаров?
Автор фото: фирма-производитель

Суперкары – это автомобили штучные. Можно сказать, что каждая модель – это настоящий шедевр, в основе которого лежит определенная концепция и стиль

К примеру, недавно компания Aston Martin опубликовало видеоинтервью с главным дизайнером маки, Майлзом Нюрнбергером, где тот рассказал о процессе создания облика модели Valhalla. Особое внимание здесь было уделено интерьеру - Основной целью разработчиков салона Valhalla было обеспечить водителю суперкара максимальное единение с автомобилем. По этой причине посадка водителя будет обязательно полулежачей. Плюсом ко всему здесь практически отсутствуют привычные контроллеры – кнопок и регуляторов минимум.

Серийный образец Valhalla компания Aston Martin представила ещё летом прошлого года. На тот момент он был оснащён гибридной установкой на базе 4,0-литрового V8 с отдачей 950 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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