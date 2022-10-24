Как создаются дизайны суперкаров?

Суперкары – это автомобили штучные. Можно сказать, что каждая модель – это настоящий шедевр, в основе которого лежит определенная концепция и стиль

К примеру, недавно компания Aston Martin опубликовало видеоинтервью с главным дизайнером маки, Майлзом Нюрнбергером, где тот рассказал о процессе создания облика модели Valhalla. Особое внимание здесь было уделено интерьеру - Основной целью разработчиков салона Valhalla было обеспечить водителю суперкара максимальное единение с автомобилем. По этой причине посадка водителя будет обязательно полулежачей. Плюсом ко всему здесь практически отсутствуют привычные контроллеры – кнопок и регуляторов минимум.

Серийный образец Valhalla компания Aston Martin представила ещё летом прошлого года. На тот момент он был оснащён гибридной установкой на базе 4,0-литрового V8 с отдачей 950 лошадиных сил.