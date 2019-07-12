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12 июл 2019

Кроссовер Aston Martin будет круче всех

Кроссовер Aston Martin будет круче всех
Автор фото: фирма-производитель

Главный инженер Aston Martin Мэтт Беккер и креативный директор марки Марек Рейхман рассказали о работе над проектом DBX. В частности, они раскрыли названия автомобилей, которые стали ориентиром для первого кроссовера Aston Martin

Стоит ли говорить, что вектором развития стали автомобили немецкой школы. Ориентиром по мощности и динамике для инженеров Aston Martin выступил Porsche Cayenne Turbo (550 сил и 770 Нм момента, 4,1 секунды до «сотни»), однако DBX превзошел его по всем параметрам. А вот добиться идеальной управляемости помог BMW X6 M. Автомобили не только сравнивали на Нюрбургринге, но и разгоняли до 300 километров в час на немецких автобанах.

Напомним, что проект DBX стал крупнейшим в истории Aston Martin: инвестиции в разработку модели превысили один миллиард долларов, а штат сотрудников насчитывал более 350 высококлассных инженеров и дизайнеров. При этом с самого начала перед ними стояла задача создать самый красивый и в то же время динамичный кроссовер.

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