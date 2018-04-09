Компания Aston Martin активно готовит к премьере свой первый в истории кроссовер, зарегистрировала за ним имя Vakerai и поделилась первыми техническими подробностями.

В компании отказались от идеи делать дизельную или гибридную версию кроссовера. У первой будет слишком низкий спрос, а вторая «неактуальна для клиентов марки», заявил глава Aston Martin Энди Палмер.

Так что, кроссовер получит всего два силовых агрегата и оба они будут бензиновыми. Первый — V12 собственной разработки, а второй V8 с двойным турбонаддувом, который британской компании поставляет Mercedes-AMG. Такая же линейка моторов используется Aston

При этом, электрическая версия кроссовера появится, но выпустят ее под суббрендом Lagonda, под которым будут выпускаться экологически чистые модели Aston Martin.

Концепт кроссовера Aston Martin под индексом DBX представил в 2015 году. В отличие от других моделей его нельзя назвать практичным: фактически это внедорожное купе. Его силовая установка была электрической.

